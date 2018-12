A12 naar Den Haag dicht door ongeluk: uur vertraging

VIDEO Mr. Frank Visser doet uitspraak over ov-rel Rijswijk: ‘De HTM jokt wel een beetje’

9:15 Het is doodstil in de gemeenschappelijke ruimte van een flat in Rijswijk als Mr. Frank Visser met zijn advies komt. De televisierechter - in Rijswijk voor zijn SBS6-programma Mr. Frank Visser rijdt visite - is een van de laatste strohalmen van bewoners van de Muziekbuurt die zich gedupeerd voelen door het schrappen van de haltes van bus 23.