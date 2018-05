A12 van Zevenhuizen naar Den Haag weer open na heftig ongeval

Wijkbewo­ners zijn trots op 'hun' verzets­strij­ders

3 mei In de Haagse wijk Duttendel is de Tweede Wereldoorlog nooit ver weg. Al is het maar omdat hier zeven straten naar helden uit het verzet zijn vernoemd. ,,Telkens als ik die bordjes zie, ben ik dankbaar dat zij voor onze vrijheid hebben gevochten.''