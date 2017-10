A12 weer helemaal vrijgegeven na kettingbotsing

Haagse moordzaak na bijna 30 jaar voor de rechter

11:38 Maandag 30 oktober. Deze datum staat rood omcirkeld in de agenda's van het coldcaseteam in Den Haag. Dan behandelt de rechtbank de moord op Miriam Sharon. Zij werd in 1990 op gruwelijke wijze thuis vermoord, terwijl haar dochtertje lag te slapen. Decennialang stond de politie voor een raadsel, tot in de zomer van 2016 alsnog een verdachte werd opgepakt. Deze man, Daniel E. was kort na de moord al in beeld maar werd weer vrijgelaten. Hij kon na een DNA-match alsnog worden opgepakt.