A4 bij Delft dicht voor verkeer na botsing met zeven auto's

UPDATE A13 bij Delft dicht vanwege ongeval met drie voertuigen, een bestuurder aangehou­den

16 april De A13 richting Den Haag, ter hoogte van Delft, was vanavond even helemaal afgesloten. De weg was dicht vanwege een ongeluk waarbij drie voertuigen zijn betrokken. Een persoon is aangehouden voor rijden onder invloed.