A4 bij knooppunt Ypenburg hele weekend afgesloten

Het verkeer kan volgens de ANWB in alle gevallen het beste omrijden via de A13 Rotterdam - Den Haag. Maar bij grote drukte kan het doorgaand verkeer ook omrijden via Utrecht, over de A20, A12 en de A2. Lokaal omrijden is mogelijk via Delft (N470) of via de afrit Voorburg door Den Haag (A12, afrit 4).