A44/N44 vanaf maandag drie nachten dicht

Maandagnacht worden er twee rijstroken afgesloten en zou het verkeer nog kunnen passeren, maar dinsdag- en woensdagnacht is de weg volledig dicht. Weggebruikers richting Wassenaar kunnen omrijden via de N206 en de N441. Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de N206, door de gemeente Leiden, via toerit Hoogmade, naar de A4 en verkeer vanuit Wassenaar wordt omgeleid via de N448, de N447, de N206, via toerit Zoeterwoude Dorp, naar de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.