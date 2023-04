Aad (54) bestormt rallyterrein met zijn racetruck: ‘Werktuigkundige van Schumacher schreef software’

Mijn Allessie Ton rijdt Buick Super Eight die Zuid-Frank­rijk wél haalde: ‘Weet eigenlijk niet wat ik er verder mooi aan vind’

In navolging van zijn opa kocht Ton Claus (71) een Buick Super Eight, de auto die in zijn jeugd al zo heerlijk veerde. Grootvader had een blauwe en hij bemachtigde een groene. Stiekem is ‘ie een tikje mooier én avontuurlijker. Deze slee reed hem en zijn twee broers helemaal naar Zuid-Frankrijk. Een vakantierit die zijn voorganger nooit heeft gehaald.