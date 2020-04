Aad werd gemaakt in de roes van de bevrijding: ‘Voor mij was ‘pappa’ een man in een fotolijst’

Ineens mengt Remkes zich in debat over sluiten Bronovo

20:29 Met een even onverwacht als opvallend statement mengt waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag zich in de discussie over de sluiting van het Bronovoziekenhuis. Nu alleen al een kleine 200 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen, afkomstig uit de hofstad en omliggende gemeenten, vindt Remkes het géén goed idee om de intensive care van het ziekenhuis in Benoordenhout te heropenen.