Aan de gezonde maaltijd na overlijden partner

'Ik eet nu in elk geval weer veel groenten'', zegt de praatgrage en immer glimlachende Haagse, terwijl ze een wok vult met oesterzwammen, kastanjechampignons en spinazie. In een mum van tijd maakt ze tagliatelle vol vitamines klaar, onderwijl in rap tempo het verhaal vertellend over de lieve man met wie ze al die jaren bed en keukentafel deelde en die een half jaar geleden door kanker het leven moest opgeven.



Waarom die groenten dan nu zo belangrijk zijn? ,,Ik moest mijn eetgewoontes beteren. Het laatste half jaar haalde ik veel appelflappen en donuts in huis, omdat Ronald moest aankomen, dat lekker vond en bijna nergens meer in geloofde. Maar de laatste maanden had hij echt geen eetlust meer en was ik uiteindelijk degene die ze opat. In een gezonde maaltijd had ik dan geen trek meer. Nu ben ik best wel bang dat als ik een dag oversla de klad er weer in komt, veel te blij dat het me nu goed lukt.‘’



Deze relativerende natuur is kenmerkend voor de ondernemende tekstschrijver en vormgever, die sinds kort haar leven op energieke wijze opnieuw vorm probeert te geven. Als eerste door elk vertrek van haar huis in het Haagse Bezuidenhout, waar ze 20 jaar gelukkig samenwoonde, eigenhandig te onderwerpen aan een rigoureuze metamorfose: de muren een nieuw kleurtje, andere gordijnen en zelfgemaakte kunstwerken aan de muur. Ook is ze druk bezig met haar nieuwe bedrijf The Content Bitch, waarmee ze content voor websites en nieuwsbrieven verzorgt.