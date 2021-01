Aan de leiding: Na 5000 kilometer roeien komen Slats en Wiedmer aan in Antigua

roeiraceNa zo’n vijfduizend kilometer roeien verwachten Mark Slats (43) uit Wassenaar en Rotterdammer Kai Wiedmer (25) donderdagochtend rond 10 uur, half elf (Nederlandse tijd) aan te komen in Antigua. Via de livestream van Atlantic Campaigns kun je hun aankomst in de Caribische zee op Facebook volgen en van dichtbij zien hoe de mannen bij de finish aankomen. Na zo’n 5000 kilometer roeien gaat hun boot ‘Maria’ aan de leiding in de Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Ondanks de coronacrisis besloot het duo om mee te doen aan de zware roeiwedstrijd, waarvoor Slats en Wiedmer op eigen houtje de Atlantische Oceaan over moesten roeien, dus zonder hulp van een motor. Als fervent oceaanzeiler is Slats wel wat gewend en hij roeide twee jaar terug al een keer in zijn eentje de oceaan over. Maar via zijn Instagram liet Slats zien dat ook deze overtocht een zware beproeving is.

Quote We smolten bijna, zo warm was het Mark Slats

Zo werd het duo eind december nog zwaar op de proef gesteld door het zeer warme weer. ,,Deze laatste dagen waren loodzwaar’’, schreef hij op zijn website. ,,Het was zo warm en er was bijna geen wind. De zon brandde op onze ruggen en we smolten bijna, zo warm was het. We roeien nu één uur op en één uur af om te voorkomen dat we teveel in de zon zijn. Het is echt heftig om in dit soort condities te roeien.’’

Op andere momenten werd de boot van Slats en Wiedmer aangevallen door tonijnvissen. Daardoor konden de mannen niet slapen, maar op een gegeven moment ging het er zo ruig aan toe dat ze bang waren dat de boot beschadigd was geraakt. Dat was gelukkig niet het geval.

Ode aan Maria

De afgelopen dagen hadden de twee mannen het weer wat meer mee en hadden ze profijt van de passaatwinden, die hen richting Antigua stuwden. Ondanks dat Slats en Wiedmer maar met z’n tweeën roeien en veel andere boten met vier mensen, liggen de twee Nederlanders toch vooraan in het deelnemersveld. Terwijl ze al bijna 5000 kilometer geroeid hebben, slagen ze er toch in om zo’n 100 nautische mijl per dag af te leggen.

Met hun roeitocht halen de twee mannen geld op voor de strijd tegen kinderkanker. De moeder van Slats overleed vorig jaar aan kanker en als ode aan haar heeft hij zijn boot ‘Maria’ genoemd. Het geld dat Slats en Wiedmer ophalen gaat naar de Maarten van der Weijden Foundation.

