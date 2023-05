Aan deze omgekomen Scheveningse vissers wordt laatste eer bewezen: ‘Waarschijnlijk op zeemijn gelopen’

Twee minuten met Jorispro­duc­ties viert lustrum met gendervoor­stel­ling: ‘Mannen en vrouwen spelen elkaar’

In de week van midzomer wordt in het park van GGZ Delfland aan de Jorisweg in Delft opnieuw een reeks openluchtvoorstellingen gegeven. De voorstellingen hebben een feestelijk tintje, aangezien het eerste lustrum gevierd wordt. Regie-assistente Marie-Jet Eckebus geeft tekst en uitleg.