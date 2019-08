Aan een zeikzuil hebben vrouwen niks

Ook in Naaldwijk kun je alleen tijdens winkeltijden een sanitaire stop maken op een openbare wc. 's Avonds is een restaurant of een bar het alternatief, wat zonder bestelling niet altijd wordt gewaardeerd. In Delft piep je tot 22.00 uur nog binnen bij de super aan het Bastiaansplein, maar daarna ben je aangewezen op de horeca. Net als in Den Haag, waar je overdag ruime keuze hebt, maar er ‘s nachts weinig anders is dan een urinoir.