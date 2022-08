Aanbieders deelsteps staan in de rij, vijf bedrijven klopten al aan bij Den Haag

Minimaal vijf bedrijven hebben zich bij de gemeente Den Haag gemeld om deelstepjes in de stad te mogen aanbieden. Ook scooterbedrijven willen nog altijd graag in de hofstad hun voertuigen verhuren, ook al worden die voorlopig niet toegelaten.

Menig stad in Europa heeft al deelstepjes, maar in Nederland is dat nog niet het geval. De wet staat het nog niet toe. Maar dat houdt aanbieders niet tegen om zich alvast in de grote Nederlandse steden aan te melden. In Den Haag hebben in elk geval vijf bedrijven in de afgelopen jaren aangeklopt om stepjes te mogen verhuren.

Het enthousiasme in de politiek is echter niet groot. In de rapportage over deelvervoer van afgelopen zomer is een aparte paragraaf opgenomen met als kop: ‘Geen elektrische deelstep in Den Haag’. Wethouder Robert van Asten vreest vooral parkeerproblemen, verrommeling van het straatbeeld en daarmee overlast voor andere weggebruikers. ‘In steden als Parijs en Berlijn was dit ook het geval’. Alle aanvragen kunnen daarom afgewezen worden.

Rotterdam

In Rotterdam was er vorig jaar meer enthousiasme voor de stepjes. Toenmalig wethouder Judith Bokhove zei dat ze er duizend wilde toelaten in de stad, als de Rijksdienst voor het Wegverkeer er groen licht voor geeft.

Ook de pogingen van nieuwe scooterbedrijven om in Den Haag te mogen verhuren zijn vooralsnog vergeefs. De gemeente laat geen nieuwe aanbieders toe zolang de parkeeroverlast niet is opgelost. Daarvoor wordt nu gewerkt aan vaste parkeerstations, zodat de scooters niet lukraak op stoepen of vluchtheuvels gestald kunnen worden.'

