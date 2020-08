Aanblik van eerste verlossende slok van een Duitse hippie met Scorpions-hoofddoek zal ik nooit vergeten

Zo’n ijsblok woog 20 kilo en moest bovendien met een speciale tang opgepakt worden. Mijn collega was een boom van een Australiër, die niet bepaald het licht der natie was maar wel lachend twee ijsblokken optilde waar ik huilend één zo’n blok voor me uit zeulde. Het was mij te zwaar, ik kapte na vier dagen.