Aaneenschakeling van branden in Den Haag: scooter en twee auto’s in lichterlaaie

De brandenreeks begon klein. Een hoopje hout was in brand gestoken op een kunstgras voetbalveldje aan de Stortenbekerstraat in de Schilderswijk. Een agent kon de brand zelf met zijn voeten uit trappen, maar het veldje heeft wel flinke schade opgelopen.

Een agent kon het kleine brandje met zijn voet uittrappen.

Daarna was het gedaan met kleine brandjes en volgde een aaneenschakeling van voertuigbranden. Zo ging een geparkeerde Audi aan de Riddersdreef in vlammen op. Buurtbewoners ontdekten de brand rond 01.00 uur omdat de toeter van de auto bleef afgaan. ‘Door de brand ontstond vermoedelijk kortsluiting in de bedrading die ervoor zorgde dat de claxon van de auto af bleef gaan’, legt calamiteitensite Regio15 uit. De brandweer heeft de wagen geblust en wist na wat speurwerk de toeter uit te schakelen.

Niet veel later, om 01.40 uur, werd er een brand gemeld in de Haagse Schilderswijk. Daar stond opnieuw een scooter in brand. Het is de derde keer in een korte tijd dat er een tweewieler in vlammen opgaat in de wijk. Deze keer was het raak op de Paul Krugerlaan. Omwonenden zagen een brandende scooter liggen op het wegdek. ‘Een buurtbewoner besloot niet op de brandweer te wachten en begon alvast met blussen’, meldt calamiteitensite District8. De brandweer heeft het daarna overgenomen.

De scooter lag midden op de weg.

En daarmee was de avond voor de hulpdiensten nog niet klaar. Ruim een uur later konden ze weer uitrukken toen de volgende melding van een voertuigbrand binnenkwam. Een geparkeerde pick-up truck in de Alberdingk Thijmstraat stond in lichterlaaie. Omwonenden hoorden knallen in de straat en zagen de vlammen uit de wagen slaan. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de pick-up als verloren moet worden beschouwd.

Bij alle incidenten wordt brandstichting niet uitgesloten.

Omwonenden hoorden knallen in de straat en zagen de vlammen uit de wagen slaan.

