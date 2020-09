Aangeslagen André Triep gooit strandpaviljoen na corona op slot: 'Ik trek het niet meer'

Triep, die zijn zaak in de badplaats heeft waar relatief weinig coronabesmettingen zijn, heeft er geen mening over of zonering in de stad economisch verschil kan maken. Zoals Ronald van Gaalen van Koninklijke Horeca Westland en Midden Delfland wil. Plekken in de Veiligheidsregio waar corona minder woekert zouden volgens Van Gaalen meer vrijheden verdienen dan buurten en gemeentes waar het relatief minder rustig is met het virus. ,,Ik ben er niet meer op die manier mee bezig”, zegt Triep. ,,Wij gaan de zaak eerder dichtdoen en winterklaar maken. Het gevoel dat je iedere keer uit de sloot kruipt en dan val je er weer in.”