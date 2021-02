Aangespoelde bruinvis overleden op strand van Kijkduin: ‘Doodsoorzaak wordt nog onderzocht’

Gemeente­raads­lid Janneke leert jongeren een fijn lesje politiek op TikTok en gaat viral

19:14 Is TikTok enkel een social media platform waar jongeren dansjes op doen? Nee hoor, niet als het aan Janneke ligt. Janneke is gemeenteraadslid in Den Haag en daarnaast actief op TikTok. ,,Ik wil laten zien wat er in de politiek speelt. Landelijk, maar ook in Den Haag.’’