Aangifte As-Soennah Moskee voor ‘opruiing en aanzetten tot geweld’

Even vragen aan Verhaal - en liedjes­boek om peuters te laten douchen

20:19 Slapen ging niet makkelijk. Douchen? Daar had ze geen zin in. Om zijn dochtertje Ella dingen waar ze tegenop keek toch op een positieve manier te laten doen, verzon Gabriel Vezzola uit Voorburg speciale liedjes. Dat was zo'n succes dat het is uitgemond in het verhaal- en liedjesboek Ella en Nuffel, dat vanaf morgen in de winkels ligt.