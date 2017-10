Aangifte in Haagse regio vaakst behandeld

Strand­tent­hou­der: Het is vandaag vechten om terrasstoel

13:11 Vandaag wordt weer een prachtige zonnige dag, gisteren was het volgens André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandtentexploitanten (VvS), zelfs ‘vechten om terrasstoelen’ op het strand. ,,In mijn eigen tent in Scheveningen was het gekkenhuis: we hadden zo’n 800 mensen over de vloer, normaal zijn dat er op een oktoberzondag honderden minder.’’