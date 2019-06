Aangifte tegen gezin van wie auto in brand werd gestoken

Politie van Eenheid Den Haag kampt met een zorgwekken­de leegloop

7:01 Een wijkagent en een rechercheur die een politiebureau bemannen. Het is geen uitzondering meer. Politievakbond ANPV maakt zich ernstige zorgen over de ‘krepeersterkte’ van de politie in de Eenheid Den Haag.