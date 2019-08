Aangifte tegen islampartijen Nida en Arnoud van Doorn om ‘aanzetten tot overtreden boerkaverbod’

Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom (FfF) heeft bij het Openbaar Ministerie in Den Haag aangifte gedaan tegen verschillende islamitische organisaties, de politieke partij Nida en raadslid Arnoud van Doorn. Door hun optreden rond de invoering van het gedeeltelijk boerkaverbod zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing, vindt aangeefster Shirin Musa.

,,Nida heeft vooraf aangekondigd de boete te betalen van vrouwen die het verbod overtreden om in openbare gebouwen in boerka te lopen. Dat is een oproep om de wet te overtreden”, ziet Musa. Nida is een partij die ‘door de islam geïnspireerde’ politiek zegt te bedrijven, maar Musa vraagt zich af waarom de partij dan niets van zich laat horen over andere problemen die binnen haar achterban spelen, zoals genitale verminking, gedwongen huwelijken en gebrekkige zelfredzaamheid van vrouwen. ,,Twee derde van de Marokkaanse en Turkse vrouwen kan niet in het eigen levensonderhoud voorzien.”

Door het ‘niqabfonds’, van waaruit Nida eventuele boerkaboetes wil betalen, wordt de wet tandeloos gemaakt, vindt Musa. ,,Stel je voor dat de VVD zegt: wij gaan alle snelheidsboetes voor jullie betalen. Of het CDA dat boeren vergoedt die milieurichtlijnen overtreden. Het land zou –terecht - te klein zijn.”

‘Uitnodigen tot het overtreden van de wet’

Naast Nida is ook de islamitische Partij voor de Eenheid aangeklaagd. Beide partijen hebben elk een zetel in de Haagse gemeenteraad. Bij de PvdE stoort het Musa dat raadslid Arnoud van Doorn met zijn in nikaab gehulde vrouw enkele dagen door de stad toerde, om uit te vinden of zij in de tram of het ziekenhuis staande zou worden gehouden. Dat gebeurde niet, maar toch vindt Musa dit optreden ‘uitnodigen tot het overtreden van de wet’. De aangifte van Femmes for Freedom richt zich zowel tegen de Partij voor de Eenheid als tegen Van Doorn en zijn partner.

Cemil Yilmaz van Nida laat in een eerste reactie weten de aangifte met vertrouwen tegemoet te zien. ,,De vergelijking met snelheidsovertredingen gaat wat mij betreft mank, de vrouwen die een niqab dragen voelen zich door de wet beknot in hun grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid, ook al gelden de regels alleen in overheidsgebouwen.”

Naast de politieke partijen zouden ook islamitische organisaties als de Blauwe Moskee (die ook aangaf boetes te zullen vergoeden), stichting Bekeerling en de veroordeelde jihadronselaar Abou Ilias hebben aangezet tot het overtreden van de wet. Ook tegen hen is de aangifte gericht. ,,Het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten is verboden in het wetboek van strafrecht”, staat in de aanklacht.

Femmes for Freedom roept anderen op om zich aan te sluiten bij haar aangifte. Daartoe is maandagmiddag een voorgedrukt aangifteformulier op de website van Femmes for Freedom geplaatst.