Aangifte tegen man die in Duits legeruniform uit Tweede Wereldoorlog rond liep

Bij de politie Den Haag is aangifte gedaan tegen een man die zaterdag 30 april rondliep gekleed in een pak dat lijkt op een Duits legeruniform uit de Tweede Wereldoorlog. Van de man werd in Scheveningen een filmpje gemaakt, aldus de politie. De vrouw die zegt het filmpje gemaakt te hebben, denkt dat zijn actie te maken had met de sterfdag van Adolf Hitler. Die was zaterdag 30 april.

Volgens een politiewoordvoerster is er aangifte gedaan van belediging tegen de verklede man én tegen de groep mannen die naast hem stond toen het filmpje werd gemaakt. De politie legt het voorval voor aan het Openbaar Ministerie. Die gaat beoordelen of het gedrag en het uniform strafbaar is.

Lees ook PREMIUM Man in Duits legeruniform vindt het ‘grappig’ om op sterfdag Adolf Hitler over straat te lopen

Quote Ik ga er een leuke dag van maken

De man is gefilmd in de Badhuisstraat in Scheveningen. In de video vraagt een vrouw aan de man wat hem bezielt het pak aan te trekken. ,,Ik ga er een leuke dag van maken”, antwoordt hij. De vrouw vraagt hem nogmaals waarom, zo dicht op de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De man verwijst voor het antwoord naar de groep mannen in vrijetijdskleding, die om hem heen staan. Wat zij zeggen is niet helemaal goed te verstaan. De verklede man vraagt de vrouw te stoppen met filmen, wat ze doet.

‘WWII German Soldier’

De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt tegen het ANP dat zij degene is die aangifte tegen de mannen deed. Toen de camera uitging, vertelde de verklede man haar dat zaterdag ‘een bijzondere dag’ was. ,,Op deze dag verkleden wij ons”, zei hij volgens de vrouw.

De vrouw had de groep mannen zien zitten in een café waar zij ook zat, licht ze verder toe. Een van hen kleedde zich om, in het uniform. Toen de mannen het café verlieten, bleef de verpakking van het uniform achter op een tafel. ,,Daarop stond iets als ‘WWII German Soldier’. Ze wisten dus heel goed wat voor outfit het was.”

De politie laat weten dat er op het moment van het voorval geen melding is gedaan. ,,Wij waren hier dus zelf niet bij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.