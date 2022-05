Aangifte tegen man die in Duits legeruniform uit Tweede Wereldoorlog rondliep: ‘Stuitend gedrag’

Het Haagse OM doet onderzoek naar een man die zaterdag in Scheveningen in een Duits legeruniform uit de Tweede Wereldoorlog rondliep. De vrouw die dat op video vastlegde, heeft bij de Haagse politie aangifte van belediging gedaan.

De vrouw voelt zich gekwetst door de kleding van de man. Het is ‘ongepast en kwetsend om in de week van 4 mei een nazipak te dragen’, citeert ze de joodse sociale rechtvaardigheidsorganisatie Oy Vey Acts. ,,Dit gedrag past in een trend waarin extreemrechts zich comfortabel voelt en zich steeds zichtbaarder opstelt.”

Het is ‘stuitend’ dat de man op 30 april, de sterfdag van führer Adolf Hitler, gekleed in uniform over straat ging. Al filmend vroeg ze aan de man waarom hij zo was gekleed. ,,Ik ga er een leuke dag van maken.” Zijn vrienden vonden de kleding ‘grappig’. ,,Die past goed bij hem.” Toen de camera uitging zeiden de mannen dat ze ‘iets te vieren hadden’. Of dat de sterfdag van Hitler was, is onduidelijk.

Ze kwam de mannen eerder in de Badhuisstraat in Scheveningen tegen. Een van hen kleedde zich om, in het uniform. Toen de mannen het café verlieten, bleef de verpakking van het uniform achter op een tafel. ,,Daarop stond iets als ‘WWII German Soldier’. Ze wisten dus heel goed wat voor outfit het was.”

De filmster, die anoniem wil blijven, heeft tegen de ‘soldaat’ en de hele groep van acht mannen aangifte van belediging gedaan. De politie zegt dat er op het moment van het voorval geen melding is gedaan. ,,Wij waren hier dus zelf niet bij.” Het Openbaar Ministerie gaat beoordelen of hun gedrag en kledij strafbaar is.

Het dragen van een uniform is op zich niet strafbaar, zei Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht bij de universiteit van Tilburg, eerder. ,,Wél kan het dragen van zo’n uniform aanleiding geven tot andere strafbare feiten, bijvoorbeeld als de openbare orde wordt verstoord of als er een vechtpartij plaatsvindt.”

