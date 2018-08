'Aangifte van verkrachting zou Willie Dille schaden'

,,De vastbeslotenheid en het doorzettingsvermogen van Willie lieten haar functioneren. Toen zij later wel overwoog om aangifte te doen, werd zij door de politie heengezonden met de boodschap dat aangifte haar meer kwaad zou doen.’’

Politiehart

‘Het politiehart zei aangifte doen, maar dat als ze zijn vrouw was geweest, hij het haar ten zeerste ontraden had’, schrijft Wulffelé op basis van gesprekken die ze met Dille had.

De politie reageert in een schriftelijke verklaring ‘dat er meerdere gesprekken zijn geweest, soms ook op verzoek van mevrouw Dille’. ,,Daarin heeft ze steeds aangegeven geen aangifte te doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen. Ze heeft om die reden niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambsthalve een onderzoek gestart had kunnen worden.’’

Volgens Wulffelé krijgt iedere PVV’er die daar openlijk voor uitkomt vroeg of laat te maken met haat en bedreigingen vanwege die politieke voorkeur. Zij zelf ook. ,,Willie was sterk, maar niemand is onverwoestbaar.’’