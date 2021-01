Aangiftes brandweer na bekogeling met zwaar vuurwerk tijdens oud en nieuw

De incidenten deden zich voor in Maasdijk en twee keer in Zoetermeer. Bij de Haagse politie-eenheid kwam ook nog een aangifte binnen vanuit Zoeterwoude. In alle gevallen ging het om zwaar knalvuurwerk dat naar de brandweerlieden werd gegooid, terwijl die brandjes wilden blussen.

In Zoetermeer besloten ze daarom om te vertrekken en het vuur - dat verder geen gevaar vormde - niet te blussen. Desondanks liepen twee van hen gehoorbeschadiging op. Ook in het Westlandse Maasdijk kregen de brandweerlieden vuurwerk naar zich toe geslingerd. De politie heeft de zaken in onderzoek. Naast de drie incidenten met brandweerlieden, waren er ook twaalf gevallen van geweld tegen politieagenten.

Brandjes

Directeur brandweerzorg Lucien Groenewegen van de Veiligheidsregio Haaglanden had voor oud en nieuw al gezegd dat er dit jaar een overzicht zou worden bijgehouden van incidenten die zich voor zouden doen en dat er aangifte zou worden gedaan. Recent is de mogelijkheid voor brandweermensen om aangifte te doen verbeterd. Dit kan nu ook anoniem, of met het postadres van de brandweer. De aanleiding hiervoor, naast eerdere incidenten tijdens oud en nieuw, was het incident in 2019 waarbij brandweermensen in Stompwijk werden aangevallen door een boze bewoner wiens huis in brand stond.

Totaal turfde de brandweer tijdens oud en nieuw 384 brandjes in Den Haag. In Delft waren dat er honderd, in Westland zestig en in Zoetermeer 55. De politie had het juist in Westland relatief druk, blijkt uit de cijfers. Daar waren 52 incidenten geteld. In Delft en Zoetermeer waren dat er een stuk minder: 14 en 16. Den Haag had in absolute aantallen de meeste politieregistraties: 106.

