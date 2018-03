Aangiftes winkeldiefstal zijn ‘topje van de ijsberg’

Bestolen burgemeester krijgt unieke zelfgemaakte tas van haar inwoners

26 maart Bewoners van de Schilderswijk schrokken ervan toen zij hoorden dat de Haagse burgemeester juist in hún buurt bestolen was van haar handtas. Om haar een hart onder de riem te steken én om te laten zien dat de wijk echt zo slecht niet is, staken zij vandaag gezamenlijk de handen uit de mouwen. Samen met de Haagse designer Omar Munie maakten zij een nieuwe en speciaal op Krikke afgestemde nieuwe tas.