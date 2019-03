Aanhangwagen in lichterlaaie op Parkweg in Voorburg

De brand ontstond rond 01.30 uur vannacht. Een buurtbewoner die de brand ontdekte, begon direct met het blussen van de brand. De brandweer kon de taak afmaken. De aanhanger lag gevuld met vuilniszakken.



Hoe de brand in de aanhanger is ontstaan, is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.



De gemeente Leidschendam-Voorburg staat al enkele weken in het teken van vernielingen en branden. Maandag zijn drie jongemannen van 18, 19 en 22 jaar oud opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij meerdere branden. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft samen met de politie een team samengesteld dat er voor moet zorgen dat het weer veilig wordt in de gemeente.



