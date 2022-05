Aanhouding na aanrijding tussen scooter en man met hond die schrikt en er vandoor gaat

Gedane Zaken Staking bij HTM niet heel ongewoon: in 1914 moesten gewapende marechaus­sees de orde al handhaven

De aangekondigde staking bij de HTM past in een lange traditie. In 1981 reden er drie weken geen trams en bussen, in 1948 liepen de emoties hoog op en in 1914 moesten rijksveldwachters en marechaussees de orde handhaven. Remises worden bewaakt.

24 mei