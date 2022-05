Aanhouding na aanrijding tussen scooter en man met hond: één persoon raakt gewond

Webwinkel met gekleurde rijst een hit onder ouders: ‘In de lockdowns zag je de vraag groeien’

Je ziet ze steeds meer: Momfluencers die op Instagram tips delen over spelen met natuurlijke materialen. Pasta, vogelvoer of havermout; Geef het aan je kind en ze zijn zoet, is het idee. Gastouder Bob de Lahaye ziet dat naar haar gekleurde rijst sinds de lockdowns meer vraag is.

24 mei