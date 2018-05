Aanhoudingen in Litouwen om Haagse liquidatiepoging uit 2011

Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend.



Op 7 juli 2011 werd geprobeerd een 29-jarige man uit Litouwen te liquideren in de Jan Wapstraat in Laak. Politie-onderzoek leidde toentertijd niet tot aanhoudingen. Vorig jaar echter is uit een nieuw onderzoek in Litouwen naar een grote criminele organisatie nieuwe informatie naar voren gekomen over de liquidatiepoging. Daarop doorzochten politieduikers de sloot in de omgeving van de Jan Wapstraat. Daar troffen ze enkele vuurwapens aan.



Nederland en Litouwen sloegen de handen ineen via Eurojust (Europese organisatie voor justitiële samenwerking) en startten een grote politie-actie in Litouwen. Daarbij zijn honderd huizen doorzocht en achttien mensen aangehouden, onder wie verdachten van de liquidatiepoging. Hoe veel van de achttien betrokken zijn bij de liquidatiepoging is nog in onderzoek.



De criminele organisatie was niet alleen in Litouwen en in Nederland actief, maar ook in Denemarken en Duitsland. De zaak is in zijn geheel overgedragen aan Litouwen, dus ook de verdachten van de liquidatiepoging in Den Haag worden daar berecht.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!