Aanhoudingen na steekincident Calandstraat

Het slachtoffer meldde zich gisteravond rond 21.00 uur in het ziekenhuis met zijn verwondingen. Daar zei hij dat hij was neergestoken, waarop de politie begon met een onderzoek in de omgeving van de Calandstraat.



Dat leidde agenten naar een woning aan de Keukenhoflaan. De woning werd urenlang geobserveerd, omdat niet zeker was of de verdachten nog gewapend waren. Rond 2.30 uur viel de politie er binnen en arresteerde een 34-jarige en een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De woning is doorzocht en een auto met Engelse kentekens is in beslag genomen, meldt calamiteitensite District8.



