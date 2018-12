Aanhoudingen voor chantage met naaktfoto’s

Verdachten

De 23-jarige man is opgepakt in een woning in de Groente- en Fruitmarkt in Den Haag. Bij onderzoek in zijn huis werden een telefoon en een laptop in beslag genomen. Afgelopen woensdag is zijn voorarrest met 90 dagen verlengd.



De drie opgepakte vrouwen zijn 18, 25 en 26 jaar. De politie verhoort de drie vrouwen om erachter te komen wat hun aandeel in de afpersing is.



