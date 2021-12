Aankomend voorjaar weer traditionele veiling van eerste vaatje Hollandse Nieuwe

We zijn ervan overtuigd dat een waardevol­le cheque na de veiling ook een laatste wens van wijlen Kees Veldboer is geweest

Het plotselinge overlijden van Veldboer maakt de donatie van het Nederlands Visbureau extra waardevol. ,,Wij hopen dat de veiling voor deze goededoelenorganisatie een extra mooie opbrengst geeft die het lange wachten zal rechtvaardigen’’, vertelt directeur Agnes Leewis. ,,We zijn ervan overtuigd dat een waardevolle cheque na de veiling van het eerste vaatje haring ook een laatste wens van wijlen Kees Veldboer is geweest.’’

Hoewel de traditionele veiling in 2020 niet door kon gaan, is het eerste vaatje haring in dat jaar aangeboden aan de ic-verpleegkundigen. In 2021 heeft de GGD/GHOR-voorzitter het vaatje geschonken aan de GGD-medewerkers.