Aanleg omstreden warmteleiding naar Den Haag gaat door: ‘Overlast hoort erbij’

Regio stuurt brandbrief naar Den Haag over extreme hitte: ‘Het wordt ons heet onder de voeten. Letterlijk’

4 oktober Het gaat U als inwoner van de Drechtsteden en Gorinchem heet onder de voeten worden. Letterlijk! Er zijn miljoenen extra nodig om de extreem warme, stenige wijken in de Drechtsteden en Gorinchem te beschermen tegen het toekomstige klimaat. Daarvoor waarschuwt de regio in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet. ,,Het is tijd om de vrijblijvendheid rond dit onderwerp los te laten.’’