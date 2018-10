'Aanpak Koekamp kost te veel oude bomen'

Maar ten koste van wat? Het plan voor het bijzondere groengebied naast station Den Haag Centraal mag dan inmiddels door de Haagse gemeenteraad zijn geloodst, omwonenden, natuurclubs en de Fietsersbond vragen nadrukkelijk om verbeteringen. Hun belangrijkste kritiek: het verplaatsen van de vijver bij het Hertenkamp is een bar slecht idee dat te veel oude bomen de kop kost.



,,Het is ook niet nodig’’, zegt Frank Poppe van de Haagse Fietsersbond. ,,De gemeente Den Haag wil daar ruimte maken voor een goed voet- en fietspad. Maar dat kan best zonder de afgraving. In het slechtste geval gaat dat ten koste van een paar jonge lindes , maar dat is altijd nog beter dan de kap van pakweg veertien mooie, oude bomen die weg moeten, als de watergang verplaatst wordt.’’