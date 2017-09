Aanpak van woonerven is op voorhand al heel omstreden

Den Haag kent een aantal van deze ‘bloemkoolwijken’ uit de jaren 70. De gemeente is dan ook van plan wijken als Kraayenstein, Houtwijk en Nieuw Waldeck grondig aan te pakken. Daarbij wordt het eigen inzicht zoveel mogelijk gecombineerd met de wensen van de bewoners. Al is niet iedereen in de wijk Kraayenstein het daarmee eens. Theo Hofman is woordvoerder van een groep bewoners die zich niet voldoende gehoord voelen.



Er liggen nu voorlopige plannen, maar daarin wordt volgens Hofman voorbijgegaan aan de wensen van de bewoners. De gemeente wil een moderne 30-kilometerzone met voldoende en overzichtelijke parkeerplaatsen. ,,De inrichting is verouderd, straatstenen liggen schots en scheef, plantsoenen overwoekeren de straten en wortels van bomen komen door de huidige bestrating heen. De wijk is hard aan groot onderhoud toe. Om daar wat aan te doen, is er 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting. Het doel van de herinrichting is het gevoel van veiligheid te vergroten, de boel overzichtelijker te maken en te zorgen voor een goede doorgang voor hulpdiensten. Op het gebied van leefbaarheid wordt het groener, wordt de doorgang makkelijker en worden de parkeerplekken overzichtelijker’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.