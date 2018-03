Aanpak verkeersveiligheid door gemeente stelt teleur

Dit tot teleurstelling van PvdA-raadslid Jos Bolte. Die vroeg het gemeentebestuur naar wat er gedaan gaat worden aan 'de schrikbarende toename' van het aantal verkeersongevallen binnen de gemeentegrenzen. ,,En een derde van alle gewonden en doden in het verkeer in onze gemeente zijn fietsers en scooterrijders'', weet Bolte.



De gemeente heeft hem beloofd meer aandacht aan dit probleem te besteden tijdens campagnes gericht op scooterrijders en fietsers. Bolte had echter graag een wat bredere aanpak van de verkeersveiligheid gezien. Wat hem betreft reageert de gemeente nu 'niet actief genoeg'.



Het raadslid baseert zich op cijfers van de website verkeersongevallen.info. Daaruit blijkt dat in acht jaar tijd - tussen 2008 en 2016 - het aantal ongevallen in Rijswijk is verdubbeld, van 187 naar 431. ,,Het aantal slachtoffers steeg in diezelfde periode van 52 naar 118. Hoe komt dat? Bovendien zijn er ongelukken geweest waarbij de politie niet was betrokken. Hoeveel waren dat er?'', vraagt Bolte zich af.