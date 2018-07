Aanpassing kalender na brandbrief aan de KNVB

De voetbalbond besloot toen later te starten met het voetbalseizoen en een langere winterstop in te voeren. Daardoor werd er in de vakanties tijdens het seizoen en in de zomervakantie doorgevoetbald. VOC en Quick kwamen door de uitloop van het voetbalseizoen afgelopen jaar in de knoop met de cricketers, die van dezelfde velden gebruikmaken. Een scenario waarvoor al door meerdere clubs was gewaarschuwd.