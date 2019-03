Aanpassingen tot de laatste editie

Bij het krantenoverzicht van radiostation BNR werd donderdagochtend vroeg gemeld dat op de voorpagina van het AD een grote foto van FvD-politica Annabel Nanninga stond. Dat klopt, zult u zeggen, als u deze krant leest in Dordrecht, Rivierenland of Amersfoort. 'Waar hebben ze het over?', zullen lezers in het Groene Hart, Utrecht, Den Haag en Rotterdam denken. Want daar stond Thierry Baudet vrolijk te zwaaien op de voorpagina. Geen spoor van Nanninga.



In een notendop tekent dit de enorme logistieke operatie op zo'n verkiezingsavond. Dan maken wij in Zuid-Holland en Utrecht 18 regionale AD-edities, waaronder de uwe, en geen één is dezelfde. Dat proces noemen wij wisselen en editioneren.