Aanrijding auto en scooter: Waldorpstraat richting Rijswijkseweg tijdelijk dicht

HTM-directeur noemt miljoenen voor nieuwe tramverbin­ding ‘ontzettend goed nieuws’

HTM-directeur Jaap Bierman is erg verheugd over het nieuws dat er zo’n 800 miljoen euro beschikbaar komt voor onder andere een nieuwe tramverbinding van Den Haag Centraal via de Binckhorst naar Rijswijk/Delft en de verbetering van het knooppunt Laan van NOI. ,,Dit is ontzettend goed nieuws”, aldus Bierman.

15 november