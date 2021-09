Aanrijding op Laan van Delfvliet, een persoon aangehouden

Gouden Pollepel Hier eet je verrassen­de oude kost in geboorte­huis van beroemde schilder Vermeer

2 september Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Herberg De Vliegende Vos. Gevoed door de zomer gaan we eens als toerist in eigen regio op pad. We bezoeken het geboortehuis van schilder Vermeer in Delft en eten 17de eeuws.