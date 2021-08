Aanrijding op Schenkkade, één persoon gewond

poll Meeuweneie­ren insmeren om overlast tegen te gaan? ‘Moeten vooral leren leven met brutale meeuwen’

23 augustus Ze worden met opzet doodgereden, vergiftigd, verjaagd of zelfs doodgeschoten. De meeuw wordt gezien als een lastpost en lijkt daardoor wel vogelvrij. Den Haag wil het dier via een subtielere methode bestrijden: door de eieren met olie in te smeren. Maar helpt dat wel?