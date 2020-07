Aanrijding tussen drie auto’s op de Vaillantlaan

Zeewier­boer­de­rij voor Schevening­se kust valt goed in de smaak, uitbrei­ding in België

17:04 Haagse zeewierverbouwers hebben een Europese subsidie van 3 miljoen euro in de wacht gesleept om onder de vlag van Wier en Wind hun proeftuin verder uit te breiden. Niet in Nederland, maar in België. ‘We willen zeewier echt op de kaart zetten.’