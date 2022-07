Aanrijding tussen fietser en auto op de Vreeswijkstraat

Na melding van vuurwapen worden tieners opgepakt in speeltuin, speurhond vindt mes tussen de struiken

Na een melding van een vuurwapen heeft de politie woensdagmiddag twee jongens van 13 en 14 jaar opgepakt in een speeltuin in Voorburg. Een buurtbewoner vond eerder op de middag dat het tweetal zich verdacht gedroeg in de wijk. Na de aanhouding heeft een speurhond een mes gevonden in de struiken. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar er loopt nog wel een onderzoek naar de tieners.

