Aanrijding tussen scooterrijder en fietser zorgt voor verkeersopstopping

Mijn Tuin ‘De tuin is een toevluchts­oord, zeker nu’

14:11 Michael de Ridder en zijn vrouw Marjan wonen in een bovenwoning aan een drukke laan in Voorburg. De buitenruimte beperkte zich altijd tot de twee balkons van hun huis. Deze week het verhaal van Michael in de rubriek Mijn Tuin.