Aanrijding tussen tram en auto in Parkstraat

Hoe is het nu met? Karel speelde overal met zijn clownesk muziekthea­ter: ‘Mensen zijn hem vergeten, daar kan ik niet goed tegen’

25 juli Clownesk muziektheater. Onder die noemer speelde Karel de Rooij tot in bijna alle uithoeken van de wereld. Samen uiteraard met zijn vaste kompaan Peter de Jong, met wie hij langer samen was dan tot nu toe met zijn eigen vrouw. Vreest hij de aftakeling? ,,Als ik eerlijk ben zit daar wel een soort angst.’’ Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe is het nu met?