Aanslag op reisbureau vader Reda N. is volgens buurt ‘payback’ op beruchte cultcrimineel

Om half twee woensdagnacht schrokken buurtbewoners wakker van keiharde knallen. Dat kon niet goed zijn. En het was ook niet goed, zagen ze naar buiten kijkend. Van het reisbureau op de hoek van de Hoefkade met de Jan Blankenstraat lagen alle ruiten eruit. Zelfs aan de overkant van de straat waren ramen gesprongen. Het duurde niet lang of buurtbewoners stroomden toe om een kijkje te nemen. Niet veel later wist iedereen van wie dat reisbureau is: de vader van Reda N.



Reda N., de beruchte Haagse crimineel die een celstraf van bijna 13 jaar uitzit. Een straf die hij kreeg voor twee gewelddadige overvallen. Een op een steenrijk gezin in Rotterdam in november 2012. De nog jonge kinderen werden opgesloten in een andere kamer dan hun ouders.