Aanslagpleger reisbureau vader Reda N. in het vizier

Vanavond toonde de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van de man die een explosief achterliet bij het reisbureau op de hoek van de Hoefkade en de Jan Blankenstraat. Te zien is hoe hij lopend arriveert met een tas, een staaf in de brievenbus steekt en een draad uitrolt. Aansluitend is op de camerabeelden een enorme ontploffing te zien. De dader is via de Jan Blankenstraat naar het Oranjeplein gevlucht. Hij zou vervolgens op de Van Hogendorpstraat zijn gezien, waar hij in een auto stapte. Die auto is ook op beeld vastgelegd: een Volkswagen Passat met blauwe kentekenplaten en een trekhaak. De auto reed weg richting de Stationsstraat.

Ook van de aanslag op een ijssalon aan de Beijersstraat, van een ex-vriendin van Reda N., werden camerabeelden getoond. Op die beelden is een fietser te zien die eerst de omgeving lijkt te verkennen. Als hij later terugkomt, stapt hij even buiten beeld. Er is vervolgens een lichtflits te zien als hij op de fiets weer vlucht.

Fragmenten van het explosief zijn zelfs tot in het plafond van de woning erboven doorgedrongen. ,,De explosies waren zwaar en hebben extreem veel schade aangericht. Het is een wonder dat daar niemand bij gewond is geraakt”, zegt een woordvoerder van de politie.

In diezelfde week werd bovendien nog een ruit van een zonnestudio aan de Betje Wolffstraat ingegooid, die van een neef van Reda N. is. De politie zegt de link tussen de drie gevallen te onderzoeken en er rekening mee te houden dat het motief voor de aanslagen ‘een bekende Haagse crimineel die vast zit’ is.

