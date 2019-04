Aanstelling Van Doorn bij Haga Lyceum is 1 aprilgrap

Wat ze zondag en maandagochtend bij hoog en laag ontkenden, is het toch: de aanstelling van oud-PVV’er Arnoud van Doorn bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum is een 1 aprilgrap.

‘De heer Van Doorn is geen interim directeur geworden,’ meldt de school maandagmiddag op haar website. ‘Wij waarderen de inzet van Arnoud als vrijwilliger binnen de school. Tevens danken we de media die ons geholpen hebben om een (in Nederland) vanaf het jaar 1561 bestaande traditie levend te houden.’



‘De kinderen hebben van dit ‘burgerschaps-event’ genoten, zo houdt ook het Cornelius Haga Lyceum Nederlandse tradities in stand. Het Cornelius Haga Lyceum schrijft in 2019 wederom geschiedenis, maar nu wellicht met de beste 1 aprilgrap van het jaar.’

Gesprek

Zondag meldde de school de aanstelling van Van Doorn vanwege ‘alle commotie’. De leiding van de school wordt door de AIVD in verband gebracht met een Tsjetsjeense terreurbeweging. Van Doorn ontkende zondagavond en maandagochtend nog dat het een aprilgrap was. “Niet dat ik weet. Het is toeval dat morgen mijn eerste werkdag is. Ik ben al langer in gesprek met het bestuur.”

Ook bestuurder en oprichter Söner Atasoy weersprak toen nog dat het een grap was. Beiden stelden dat het een zeer serieuze samenwerking betrof, in het belang van de toekomst van het islamitisch onderwijs in Nederland. Naast het AD namen ook RTL Nieuws, NOS en de grote Nederlandse kranten het nieuws over, na een check bij de school en het raadslid.

Velen verbaasden zich over het feit dat Van Doorn door de school werd bestempeld als bruggenbouwer, terwijl hij in de Haagse raad vaak in conflict is. ,,Hij is inhoudelijk heel sterk’’, stelt Atasoy daar zondag tegenover.

Van Doorn kwam in 2010 voor de PVV in de Haagse gemeenteraad en stapte in 2013 over naar de islamitische Partij voor de Eenheid. In 2014 werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een boete van 1000 euro, onder meer wegens drugshandel.