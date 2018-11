Aantal aangiften van zakkenrollerij daalt

Waar de daling door wordt veroorzaakt, is de politie niet duidelijk. Mogelijk komt het doordat daders vaak in groepen werken en rondtrekken tussen verschillende gebieden (zogenoemd mobiel banditisme). Mogelijk zijn deze daders minder vaak in en om Den Haag geweest. Ook elders in de regio hebben minder mensen aangifte gedaan van zakkenrollerij. Zo daalde het aantal aangiften in Leidschendam-Voorburg van 34 naar 13 en in Rijswijk van 54 naar 17.



De politie denkt niet dat slachtoffers minder vaak aangifte doen. ,,Immers, in tassen en portemonnees zitten vaak identiteitsbewijzen", zegt een woordvoerder. ,,Om nieuwe papieren aan te vragen, is aangifte doen nodig.”



Met de koopdrukte rond de feestdagen in aantocht wordt door de politie extra aandacht voor zakkenrollerij gevraagd, onder meer door middel van preventieacties.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!